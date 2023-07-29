Новые благоустроенные пляжи появятся в 18 городах области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области оборудуют больше 20 пляжей и крытых бассейнов. Они появятся до конца 2023 года. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.
Новые благоустроенные пляжи появятся в 18 городах области, в которые активно приезжают туристы. На местах появится соответствующая инфраструктура, такая как спасательные вышки, очищенные поверхность и дно водоемов.
- Департамент в 2023 году провел конкурс по предоставлению грантов на создание пляжей и крытых бассейнов, – отметила Эльмира Туканова.
Больше крытых бассейнов появится в регионе. Их свердловчане смогут посещать вне зависимости от времени года.
Напомним, что на развитие туризма в Свердловской области потратят 332 миллиона рублей. На эти средства оборудуют пляжи, построят новые кафе и детские площадки.
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