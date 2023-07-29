Губернатор Свердловской области посетил погорельцев из Шайдурихи

Встреча прошла 28 июля. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил погорельцев из села Шайдуриха. Встреча прошла 28 июля. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Глава области проверил, как идут работы по восстановлению населенного пункта, где сгорело 41 здание. Строительство новых домов планируют завершить до конца 2023 года.
- На следующей неделе сюда приедут строители, будут исходя из кадастровых данных определять «посадку» домов. Строить будем по той же технологии, которую сейчас применяем в Таежном, – отметил губернатор.
Помимо этого, в селе благоустроят и пострадавшие от огня улицы. В 2024 году в Шайдурихе планируется отремонтировать дороги и построить детскую площадку.
Напомним, что пожар под Екатеринбургом разгорелся в середине июля. Тогда огонь уничтожил две улицы, 41 дом и унес жизнь одного человека. Тушить очаг помогали вертолеты и самолет. СК возбудил уголовное дело о халатности после пожара в уральском селе.
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