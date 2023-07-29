Литературный квартал в Екатеринбурге реконструируют за 240 миллионов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился выделить средства на реконструкцию Литературного квартала. Там планируется создать ландшафтный парк с деревьями, цветниками и отреставрированной сценой для концертов.
- На обновление общественной территории предусмотрено 240 миллионов 525 тысяч рублей, - сообщается на сайте Администрации Екатеринбурга.
Открыть отремонтированную территорию планируется в 2024 году. Также 28 июля Алексей Орлов анонсировал начало конкурса на благоустройство территории парка.
В рамках благоустройства будут обустроены новые дорожки, заменена система освещения, обновлены малые архитектурные формы, а также выполнены работы по замене и посадке новых деревьев.
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