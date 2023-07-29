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НовостиОбщество28 июля 2023 21:09

Литературный квартал в Екатеринбурге реконструируют за 240 миллионов

Закончить все работы планируют в 2024 году
Анжелика УФИМЦЕВА
Литературный квартал в Екатеринбурге реконструируют за 240 миллионов

Литературный квартал в Екатеринбурге реконструируют за 240 миллионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился выделить средства на реконструкцию Литературного квартала. Там планируется создать ландшафтный парк с деревьями, цветниками и отреставрированной сценой для концертов.

- На обновление общественной территории предусмотрено 240 миллионов 525 тысяч рублей, - сообщается на сайте Администрации Екатеринбурга.

Открыть отремонтированную территорию планируется в 2024 году. Также 28 июля Алексей Орлов анонсировал начало конкурса на благоустройство территории парка.

В рамках благоустройства будут обустроены новые дорожки, заменена система освещения, обновлены малые архитектурные формы, а также выполнены работы по замене и посадке новых деревьев.

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