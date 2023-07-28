Пропавшего на Перевале Дятлова молодого человека нашли Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Молодого человека, который пропал в районе Перевала Дятлова, нашли живым. Крайний раз он выходил на связь 26 июля, а вечером 28 июля поисковый отряд «Прорыв» доложил о том, что его нашли.

- Найден, жив! Сработала ориентировка! Спасибо огромное всем, кто помогал в поисках, - сообщили в поисковом отряде.

Ранее сообщалось, что молодому человеку могла быть необходима медицинская помощь.

Напоминаем, недавно в Екатеринбурге пропадала восьмилетняя девочка. Спустя почти двое суток ее нашли живой. Она ушла из дома 26 июля в 10 утра на прогулку, но не вернулась домой даже на следующий день. Родители девочки забили тревогу к вечеру второго дня: ориентировки о ее пропаже были опубликованы в социальных сетях поисковых отрядов.

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