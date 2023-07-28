Полномочия Свердловского министерства по управлению госимуществом будут перераспределять
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В парламенте Свердловской области идет работа над перераспределением полномочий министерства по управлению государственным имуществом. Согласно документам Законодательного собрания, ведомство сможет следить за использованием земельных участков, находящихся в госсобственности области, и контролировать использование и сохранность объектов, принадлежащих области.
- Это законодательная инициатива правительства Свердловской области,– отметила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Также уточнится формулировка компетенции МУГИСО по проведению аудиторских проверок государственных унитарных предприятий.
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