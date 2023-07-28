В зоопарке Екатеринбурга от действий посетителей погиб павлин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке от действий посетителей погибла самка павлина. Грациозную птицу накормили монетами, крышками от банок, проволокой и другим мусором, из-за чего у нее началось внутреннее кровотечение. Операция птице не помогла. На данный момент еще одна самка павлина после операции с таким же диагнозом находится в тяжелом состоянии.

- Участились случаи, когда посетители зоопарка стучат по вольерам, кричат, бросают еду и различные мелкие несъедобные предметы. Животные в таких ситуациях испытывают сильный стресс, что при частом повторении в итоге может привести к инфаркту или инсульту, - сообщили в социальных сетях зоопарка.

У каждого животного есть свой рацион кормления, а это значит, что не только вредная еда может быть губительна, но и та, которая разрешена, когда выдается в излишнем количестве. За день в зоопарке проходит несколько тысяч человек и, если каждый покормит по одному животному, то последствия будут неизбежны, напоминают работники Екатеринбургского зоопарка.

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