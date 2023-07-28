В Екатеринбурге прошел один из этапов конкурса «Мисс Екатеринбург-2023»

Фото: социальные сети конкурса

Утром 28 июля участницы конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» проходили очередное испытание. Одним из заданий дня было дефиле в офисных костюмах, которые они подбирали себе сами. Главной задачей этого этапа было дать девушкам возможность попрактиковаться в публичных выступлениях.

- У каждой было 30-40 секунд, чтобы рассказать о себе. Публика - около пяти тысяч человек, - рассказали в социальных сетях конкурса.

Напоминаем, финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» будет проходить 17 августа в Историческом сквере. Финал традиционного конкурса красоты «Мисс Екатеринбург - 2023» проведет известный комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Как сообщают организаторы мероприятия, в честь 300-летия уральской столицы финал пройдет в новом формате – он будет открытым. Победительница конкурса получит много внимания и двухкомнатную квартиру в центре города.

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