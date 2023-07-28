Путин посмертно наградил Орденом Мужества военкора Ростислава Журавлева

Орден Мужества вручил семье военкора 28 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Путин посмертно наградил военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на сайте кремля. Журналист погиб 22 июля в Запорожской области при обстреле украинской стороной в зоне СВО.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев передал Орден Мужества матери Ростислава Людмиле Журавлевой и его отцу, Игорю Журавлеву на церемонии прощания с погибшим. Прощание прошло утром 28 июля в Доме офицеров Центрального военного округа.

Ростислава похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Такое решение приняла его мать, так как столица Урала – родина корреспондента.

На прощании Людмила Журавлева произнесла трогательную речь, заявив о том, что ее единственный сын «шагнул в бессмертие». У Ростислава остались жена и двое маленьких детей.

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