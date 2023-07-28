Свердловской детской железной дороге в июле исполнилось 63 года

Автор фото: Андрей Вежливцев

Свердловской детской железной дороге (ДЖД, структурное подразделение Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД») исполнилось 63 года. Регулярное движение поездов по малой магистрали было открыто в Екатеринбурге на площадке ЦПКиО им. Маяковского в июле 1960-го.

ДЖД является базой для развития научно-технического творчества детей, воспитания технически грамотных специалистов и инженеров. За годы работы малая магистраль выпустила свыше 50 тыс. юных железнодорожников. Больше половины из них впоследствии связали свою жизнь с железнодорожным транспортом.

Автор фото: Андрей Вежливцев

На прошлой неделе в финале Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД», который проходил в Екатеринбурге, воспитанники Свердловской детской железной дороги завоевали две золотые медали. А всего будущие железнодорожники из Екатеринбурга заняли призовые места в 6 из 7 «юниорских» компетенций и внесли достойную лепту в общекомандный зачёт. Как подчеркнул награждавший лучших финалистов заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов, соревновались они не хуже взрослых.

Сегодня детская железная дорога – уникальный центр дополнительного обучения и профориентации школьников. Учебный процесс организован в формате модульной программы дополнительного образования «Кампус роста». Платформа объединила ресурсы ДЖД и технопарка «Кванториум». В рамках программы происходит постепенное погружение в специфику железнодорожной отрасли, развиваются профессиональные компетенции, инженерное мышление, важные личностные качества. В настоящее время на ДЖД занимаются более 800 детей в возрасте от 11 до 18 лет.

Автор фото: Андрей Вежливцев

В течение учебного года занятия проходят в филиалах детской железной дороги, которые расположены практически во всех районах Екатеринбурга, а также на основной площадке в парке Маяковского. Во время ежегодной летней практики на малой магистрали ребята «примеряют» на себя такие профессии, как помощник машиниста, дежурный по станции, поездной диспетчер, логист, осмотрщик вагонов и другие. Так, в текущем году стажировку на ДЖД прошли около 700 школьников.

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Свердловская детская железная дорога была открыта 9 июля 1960 года. В 2017 году реализован масштабный проект ее реконструкции. Появилось новое здание, в котором под одной крышей объединены кабинеты для занятий с новейшими интерактивными тренажерами и вокзал ст. Екатеринбург-Детский. Построены локомотивно-вагонное депо, эстакада, модернизировано путевое хозяйство, внедрены современные системы централизации и блокировки. В 2018 году на базе ДЖД открылся детский технопарк «Кванториум» – инновационная площадка для интеллектуального развития и досуга детей и подростков.