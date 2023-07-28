В Екатеринбурге топовые фильмы показывают сразу в двух летних кинотеатрах

Фото: пресс-служба УБРиР

Посмотреть фильмы на свежем воздухе и отлично провести время в компании близких в Екатеринбурге можно сразу в двух кинотеатрах.

Душевные комедии, мелодрамы и красочные мультфильмы можно посмотреть в парке Маяковского (кинотеатр будет работать до 20 августа) и в Летнем парке «Уралмаш» (здесь фильмы показывают только по выходным).

В программе «Кинолета УБРиР» появятся фильмы вселенной Marvel, романтические комедии и мелодрамы, а также мультфильмы Уолта Диснея и Хаяо Миядзаки.

Подробную программу летних кинотеатров вы можете посмотреть в соцсетях парков (в расписании могут быть изменения). А мы подготовили программу кинотеатра с 28 по 30 июля.

ПАРК МАЯКОВСКОГО

28 июля, пятница

16:00 Мультфильмы СТС (6+) 18:00 Мультфильм «В поисках Немо» (0+) 20:00 Джентльмены удачи (6+)

29 июля, суббота

12:00 Лучшие фильмы международного фестиваля «Кинопроба» 14:00 Программа Открытого российского фестиваля анимационного кино (Суздаль, 2023) 15:30 Мозгобойня 18:00 «Форрест Гамп» (16+) 20:30 «Изгой» (12+)

30 июля, воскресенье

16:00 Мультфильмы СТС (6+) 18:00 Мультфильм «Моана» (6+) 20:00 «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (6+) 22:00 «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» (6+)

ЛЕТНИЙ ПАРК "УРАЛМАШ"

29 июля, суббота

16:00 Мультфильм «В поисках Немо» (0+) 18:00 «Берегись автомобиля» (0+) 20:00 «Форрест Гамп» (16+)

30 июля, воскресенье

16:00 Мультфильм «Остров собак» (16+) 18:00 «Подкидыш» (0+) 20:00 «Хористы» (16+)