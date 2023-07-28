В Нижнем Тагиле полиция ищет пенсионеров, пострадавших от аферистов

Трое пенсионеров стали жертвами аферистов. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция ищет пенсионеров, ставших жертвами аферистов. Молодые люди приходили домой к пожилым свердловчанам и забирали деньги. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В полицию города обратилась 87-летняя пенсионерка. Она рассказала, что после визита «специалистов прямых продаж» у нее из квартиры пропади деньги. Молодые люди предлагали купить порошковые огнетушители.

Незнакомцы пришли к женщине в июле 2023 года. Они зашли в квартиру и пытались продать пенсионерке их товар. Женщина настойчиво выпроваживала незнакомцев из своего жилья. Спустя некоторое время продавцы ушли.

- Правда, после их ухода пожилая женщина обнаружила пропажу денег, более 27 тысяч рублей, о чем и заявила в органы внутренних дел. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража), - рассказали в полиции.

Оказалось, что это не единичный случай. Еще двое пенсионеров стали жертвами подобной схемы. Сотрудникам полиции удалось найти квартирных воришек. Группировка состояла из 18-летней девушки, 20-летнего парня и 29-летнего мужчины. Все они иногородние, работали на индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

МВД Нижнего Тагила подозревает, что жертв преступлений может быть больше. Если вас обманули по подобной схеме, сообщите об этом в отдел полиции №17 по номеру (3435)97-68-02 или 102. Также вы можете обратиться в отдел полиции по месту жительства.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru