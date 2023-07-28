Евгений Куйвашев: «Новые льготы для предприятий усилят профподготовку на Урале»

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские предприятия, участвующие в федеральном проекте «Профессионалитет», смогут получить дополнительные льготы и стимулы. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

В частности, глава региона предложил установить инвестиционный налоговый вычет в размере 50 процентов от стоимости имущества, оборудования, которое предприятия безвозмездно передают колледжам и техникумам, чтобы студенты осваивали азы производства и получали востребованную специальность.

Соответствующие поправки в закон «О применении на территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» предстоит утвердить депутатам Законодательного собрания региона. Льготы планируется распространить на имущество стоимостью до 30 миллионов рублей на период с 2023 по 2026 год.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил в своем выступлении на ИННОПРОМ-2023, что для достижения технологического суверенитета страны важно перейти на иной уровень взаимодействия науки, производства и государства.

– Отдельное внимание необходимо уделять подготовке высококвалифицированных кадров и повышению привлекательности рабочих и инженерных специальностей. Мы это уже делаем, в том числе в рамках проекта «Профессионалитет», который позволяет в полной мере учитывать потребности предприятий в сотрудниках, – отметил Михаил Мишустин.

Благодаря инициативе Евгения Куйвашева Свердловская область одна из первых включилась в действие проекта «Профессионалитет». В новом учебном году 8 кластеров с участием 57 колледжей и техникумов будут готовить специалистов для металлургии, машиностроения, строительства, педагогики, сферы туризма и услуг.