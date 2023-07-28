В Екатеринбурге страховая компания выплатила зарплату сотруднице после вмешательства приставов

уволенной сотруднице полностью выплатили задолженность по заработной плате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страховая компания в Екатеринбурге уволила одну из сотрудниц. Женщина посчитала, что ее лишили работы незаконно, и обратилась в суд. В суде решили, что работодатель обязан выплатить бывшей сотруднице за несколько месяцев заработную плату в общем размере 605 тысяч рублей. Однако работодатель проигнорировал решение суда.

- Работодатель в добровольном порядке требования исполнительного документа не исполнил. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника-организации, а также постановление о взыскании исполнительского сбора, рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Кроме того, директор страховой компании предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

После этого уволенной сотруднице полностью выплатили задолженность по заработной плате.

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