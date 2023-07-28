В Екатеринбурге рецидивист отправился в колонию за убийство соседа по общежитию

Нападавший отправится в колонию строгого режима на 9 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили рецидивиста, убившего соседа по общаге. Причиной конфликта мужчин стала громкая музыка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел 6 декабря 2022 года. Рецидивист вместе со знакомыми, в том числе с соседом, устроили застолье в общежитии. В какой-то момент гости вечеринки стали недовольны громкой музыкой. Однако подсудимого все устраивало.

- Тогда между ним и другими участниками распития произошел конфликт. Когда 34-летний сосед стал от него убегать, подсудимый настиг его и, вооружившись приисканным на месте происшествия ножом, ударил своего оппонента сзади в область груди, - рассказали в Следственном комитете.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. В ходе расследования были допрошены свидетели, осмотрено место ЧП и проведены различные экспертизы. Так удалось доказать виновность нападавшего мужчины. Суд приговорил рецидивиста к девяти годам исправительной колонии строгого режима.

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