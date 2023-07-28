В Нижнем Тагиле вандалы разгромили клумбу с вазонами

Группа подростков попала на видео. Фото: скрин с видеозаписи

Жители улицы Верхняя Черепанова на Вые в Нижнем Тагиле пожаловались на вандалов, которые разгромили клумбу с вазонами. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

По слова местных жителей, ночью группа подростков пришла к ним во двор, вытоптали цветы и разбили вазоны. Клумбу создали жильцы многоэтажного дома.

- Это была наша маленькая зеленая зона, где мы растили цветы и ухаживали за ними. Но все усилия пошли прахом, - рассказывают жители улицы Верхняя Черепанова.

Местные жители передали записи с камер наружного видеонаблюдения, где запечатлены подростки, в органы правопорядка. Теперь тагильчане ждут, что вандалов найдут и привлекут к ответственности.