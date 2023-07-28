В Богдановиче загорелись два жилых дома

На место ЧП прибыли 12 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском городе Богданович разгорелся пожар. Огонь охватил два жилых дома на улице Кунавина. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в часть днем 28 июля. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. В тушении очага участвуют 12 спасателей и четыре пожарные машины.

- По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, - отметили в МЧС.

Однако чуть позже стало известно, что огонь все же унес жизни животных. Такую информацию передает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

- Сгорели две собаки, женщину увезли с приступом. Пожарные приехали через полторы минуты. Было четыре экипажа, - рассказал очевидец.

Спустя некоторое время пожар удалось локализовать. На данный момент угрозы распространения огня нет. На месте ЧП продолжают работать спасатели.

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