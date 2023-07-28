В центре Екатеринбурга на день запретят продавать алкоголь

Купить алкогольные напитки нельзя будет купить с 8 до 15 часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь. Ограничение будет действовать один день – 6 августа. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Запрет на продажу спиртного введут из-за проведения марафона «Европа-Азия». Купить алкогольные напитки нельзя будет с 8 часов утра до 15 часов дня.

Ограничения действуют в границах улицы Карла Либкнехта – Николая Никонова – Царской – Первомайской – Горького – Малышева. Помимо этого, алкоголь нельзя будет приобрести на улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта, и на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина.

Напомним, что спиртное запретят покупать и перед Днем города. Ограничения начнут действовать с 13 по 19 августа. Такие меры будут введены в двух частях города: в центре и Академическом районе.

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