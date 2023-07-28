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НовостиПроисшествия28 июля 2023 8:28

В Нижнем Тагиле посетители ресторана забыли оплатить счет на 3 тысячи рублей в ресторане

Клиент ресторана в Нижнем Тагиле оплатил счет в ресторане через несколько дней
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Клинт прославился и вернул ресторану деньги

Клинт прославился и вернул ресторану деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое мужчин 21 июля вечером пришли в один из ресторанов на Гальянке в Нижнем Тагиле, где поужинали на сумму в три тысячи рублей. После этого они покинули летнюю веранду заведения, не оплатив счет, пишет портал TagilCity.ru.

Момент побега мужчин из ресторана попал на записи камер наружного видеонаблюдения. После этого сотрудники заведения написали заявление в полицию.

На этой неделе новость про нечестных посетителей ресторана разошлась по Интернету, после чего один из тех мужчин пришел в заведение и оплатил счет.