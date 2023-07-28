Свердловчанка заплатит штраф за нападение на полицейского

Женщина, накинувшаяся на полицейского, признала вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). 12 апреля она набросилась на полицейского, защищая товарища.

- Для проверки ранее судимого гражданина на предмет возможной причастности к совершению ряда краж из квартир полицейский прибыл к месту его проживания. В это самое время к месту событий прибыли мужчина и женщина, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в СК по Свердловской области. - При этом мужчина стал препятствовать полицейскому в осуществлении должностных обязанностей, не реагируя на сделанные ему замечания, тем самым проявив неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Тогда полицейский повалил мужчину на землю, останавливая его. Увидев это, его спутница проявила в отношении стража порядка агрессию и физическое насилие. При этом проверяемый полицейскими мужчина вел себя спокойно.

- Такие выходки нашим законодательством караются весьма строго - лишением свободы на срок до пяти лет. В данном же случае от нескольких лет за колючей проволокой подозреваемую спасло лишь то, что она юридически не судима и признала свою вину, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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