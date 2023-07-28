На Ямале отмечают годовщину Крещения Руси

В храмах слышен колокольный звон Фото: Лев ИСТОМИН

28 июля в Ямало-Ненецком автономном округе отмечают 1035 лет с момента Крещения Руси. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

В Салехардской епархии сообщают, что в православных храмах в этот день совершаются молебны, также здесь слышен колокольный звон.

- Такая акция пройдет во всех храмах епархии, - рассказывает иерей Сергей Кузнецов.

По словам отца Сергия, день Крещения Руси – отправная точка верующего православного христианина, потому что, именно благодаря этому событию в России столько храмов и верующих людей.

Отметим, что 28 июля в Лабытнангах открыт доступ к мощам Георгия Победоносца, владыка Николай совершает здесь Божественную литургию. В августе епархия организует Крестный ход в честь преподобного Серафима Саровского. Его проведут в Новом Уренгое.