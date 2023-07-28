В Верхней Пышме школа заплатит 100 тысяч рублей за травму у ребенка

Прокуратура направила иск в суд к школе о взыскании моральной компенсации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа №4 в Верхней Пышме заплатит 100 тысяч рублей за травму ребенка. Пятиклассник влетел в дверную ручку на перемене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомство обратилась мама мальчика, получившего травму. Она рассказала, что ребенок ударился о дверную ручку учебного кабинета. Пятиклассник получил ушибленную рваную рану правового плеча. Его госпитализировали. Только спустя неделю школьника выписали из больницы.

- В силу положений Федерального закона образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, - отметили в прокуратуре.

После проверки выяснилось, что школа располагается на улице Чистова, поскольку здание на улице Калинина реконструируют. Но МАОУ «СОШ» не получила свидетельство о госаккредитации по новому адресу. Было установлено также и то, что на кабинетах были сделаны неправильные ручки.

Прокуратура направила иск в суд к школе о взыскании моральной компенсации. Суд удовлетворил требования, пострадавшему мальчику обязаны заплатить 100 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

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