На реке Исеть устроили парад речных судов

Мероприятие проведут вечером 28 июля. Фото: Центр развития туризма Каменска-Уральского

28 июля в Каменске-Уральском полсотни речных судов принимают участие в параде на реке Исеть. В мероприятии участвуют катамараны, речные трамваи, катера, лодки и сапборды. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Парад проведут с 20:30 до 21 часа в районе лыжно-лодочной станции «Металлист» во время фестиваля «Лето на Исети».

Во главе колонны проплывет судно с мэром Каменска-Уральского Алексеем Герасимовым, а замыкать шествие будет музыкальный плот.

- Это не только зрелищное шоу, но и повод показать наши туристические и спортивные возможности, - рассказывают в Управлении по физической культуре и спорту Каменска-Уральского.