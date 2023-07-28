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НовостиОбщество28 июля 2023 7:50

На реке Исеть устроили парад речных судов

Мероприятие проходит в Каменске-Уральском
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мероприятие проведут вечером 28 июля. Фото: Центр развития туризма Каменска-Уральского

Мероприятие проведут вечером 28 июля. Фото: Центр развития туризма Каменска-Уральского

28 июля в Каменске-Уральском полсотни речных судов принимают участие в параде на реке Исеть. В мероприятии участвуют катамараны, речные трамваи, катера, лодки и сапборды. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Парад проведут с 20:30 до 21 часа в районе лыжно-лодочной станции «Металлист» во время фестиваля «Лето на Исети».

Во главе колонны проплывет судно с мэром Каменска-Уральского Алексеем Герасимовым, а замыкать шествие будет музыкальный плот.

- Это не только зрелищное шоу, но и повод показать наши туристические и спортивные возможности, - рассказывают в Управлении по физической культуре и спорту Каменска-Уральского.