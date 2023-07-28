Свердловские спасатели локализовали пожар под Невьянском

На данный момент тушением небольшого очага занимаются девять сотрудников лесоохраны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели Свердловской области локализовали лесной пожар под Невьянском. Огонь охватил два гектара, распространение больше не грозит. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

На данный момент тушением небольшого очага занимаются девять сотрудников лесоохраны, задействовано четыре единицы техники. Других лесных пожаров в области нет.

- Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология», - отметили в областном правительстве.

Напомним, что 27 июля в Свердловской области отменили режим ЧС в лесах. Это произошло в том числе из-за того, что все крупные пожары в регионе удалось ликвидировать. Ввели режим во второй раз 13 июля из-за бушевавших на Среднем Урале пожаров. Огонь стал охватывать населенные пункты.

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