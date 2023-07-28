Мужчина пытался ввезти пять килограммов табака из ОАЭ в Екатеринбург

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Мужчина пытался ввезти пять килограммов табака для кальяна из ОАЭ в Екатеринбург. Его остановили кольцовские таможенники при прохождении границы. В багаже екатеринбуржца обнаружили 20 упаковок табака по 250 граммов.

- Согласно действующим нормам, один совершеннолетний пассажир имеет право перемещать 200 сигарет, или 50 сигар, или 200 «стиков», или 250 г табака, - пояснил первый заместитель начальника Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Михаил Сентяков. - Все, что перевозится сверх указанной нормы, не относится к товарам для личного пользования и должно декларироваться в общем порядке.

Мужчина прилетел на самолете из Египта. При этом табак был иорданский, а купил он его в Шарм-эль-Шейхском дьюти-фри. Екатеринбуржец объяснил таможенникам, что приобрел товар себе, но забыл уточнить таможенные правила.

На мужчину завели административное дело. Ему грозит штраф и конфискация товаров.

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