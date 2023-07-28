На Среднем Урале отменили режим ЧС в лесах

Особый противопожарный режим продолжает действовать в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области перестал действовать режим ЧС. Его на Среднем Урале отменяют во второй раз. Об этом сообщает информационное агентство «ФедералПресс», ссылаясь на указ губернатора от 27 июля.

Режим ЧС во второй раз был введен 13 июля из-за крупных лесных пожаров. Они нанесли значительный ущерб населенным пунктам Сосьве, Таежному и Шайдурихе. Распространению огня поспособствовала и аномальная жара, державшаяся в области.

Отметим, что особый противопожарный режим продолжает действовать в регионе. Он был введен 15 апреля. При режиме запрещено разжигать открытый огонь, использовать мангалы, сжигать мусор и другое.

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