Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 6:19

Губернатор Евгений Куйвашев приехал на прощание с военкором Ростиславом Журавлевым

Церемония прощания с военкором Ростиславом Журавлевым проходит в Екатеринбурге
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Официальные лица приехали на церемонию прощания с Ростиславом Журавлевым

Официальные лица приехали на церемонию прощания с Ростиславом Журавлевым

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Доме офицеров в 11 часов 28 июля началась церемония прощания с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, который погиб 22 июля в зоне проведении специальной военной операции.

Владимир Якушев и Евгений Куйвашев на церемонии прощания

Владимир Якушев и Евгений Куйвашев на церемонии прощания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военкор попал под обстрел украинских войск под населенным пунктом Пятихатка. Ростислава Журавлева похоронят в пятницу в Екатеринбурге по желанию его мамы.

Церемония прощания проходит в Окружном доме офицеров

Церемония прощания проходит в Окружном доме офицеров

Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

На церемонию прощания пришли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред Президента Владимир Якушев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Из Москвы на прощание прилетел генеральный директор РИА "Новости" Дмитрий Киселев, именно в этом агентстве работал Ростислав Журавлев.

Проститься с военкором прибыл гендиректор РИА Новости Дмитрий Киселев

Проститься с военкором прибыл гендиректор РИА Новости Дмитрий Киселев

Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

- Он был ярчайшим представителем нашей профессии, - прокомментировал Дмитрий Киселев. - Конечно, сегодня горестный день и мы здесь все по очень горькому поводу.