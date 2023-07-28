Губернатор Евгений Куйвашев приехал на прощание с военкором Ростиславом Журавлевым

Официальные лица приехали на церемонию прощания с Ростиславом Журавлевым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Доме офицеров в 11 часов 28 июля началась церемония прощания с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, который погиб 22 июля в зоне проведении специальной военной операции.

Владимир Якушев и Евгений Куйвашев на церемонии прощания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военкор попал под обстрел украинских войск под населенным пунктом Пятихатка. Ростислава Журавлева похоронят в пятницу в Екатеринбурге по желанию его мамы.

Церемония прощания проходит в Окружном доме офицеров Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

На церемонию прощания пришли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред Президента Владимир Якушев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Из Москвы на прощание прилетел генеральный директор РИА "Новости" Дмитрий Киселев, именно в этом агентстве работал Ростислав Журавлев.

Проститься с военкором прибыл гендиректор РИА Новости Дмитрий Киселев Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

- Он был ярчайшим представителем нашей профессии, - прокомментировал Дмитрий Киселев. - Конечно, сегодня горестный день и мы здесь все по очень горькому поводу.