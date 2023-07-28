Игорь Мороков: в свердловских детских садах не хватает почти двух тысяч воспитателей

В детских садах на Среднем Урале возник дефицит воспитателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детских садах на Среднем Урале возник дефицит воспитателей. Такими данными поделился уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков во время прямой линии на ОТВ. Он отметил, что необходимо повышать популярность профессий, связанных с воспитанием дошкольников.

- В системе общего образования сейчас не хватает 1,8 тысячи специалистов. Нужно пересматривать систему наполнения групп и обеспечения воспитателями, - отметил Игорь Мороков.

Напомним, что 25 июля из детского сада в Екатеринбурге сбежали двое детей. Спустя некоторое время малышей случайно нашла на улице сестра одного из детей. Она привела ребят обратно в детский сад. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

- В ходе проверки сотрудниками СКР принимаются меры к опросу сотрудников детского сада и возможных очевидцев происшествия, истребованию интересующей следствие документации о работе дошкольного учреждения, - рассказали в СК по Свердловской области.

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