Полиция Екатеринбурга задержала женщину, похитившую деньги у пенсионера

При опросе женщина призналась в содеянном. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали женщину, подозреваемую в краже денег у пенсионера. Она проникла к пожилому мужчине домой под предлогом расторжения договора по установке противопожарных датчиков. Об этом сообщили в городском УМВД.

Заявление от 68-летнего пенсионера поступило в отделение полиции 24 июля. Мужчина рассказал, что из его дома пропали 653 тысячи рублей. Ранее к нему приходила женщина, которая представилась предпринимательницей.

Оказалось, что в 2020 году в квартире у мужчины установили коробку противопожарного датчика. Через год к пенсионеру снова пришли с проверкой и установкой оборудования. В 2022 году к мужчине вновь пришли неизвестные и пытались навязать аналогичную услугу. Но на этот раз хозяин жилища отказался.

- Днем 21 июля 2023 года к заявителю пришла неизвестная женщина, которая сообщила, что их организация расторгает с ним ранее заключенный договор, и она должна выплатить ему денежные средства за демонтаж ранее установленных противопожарных приборов, - рассказали в полиции.

Потом домой к пенсионеру нагрянула уже другая девушка. Она потребовала с мужчины шесть тысяч рублей за услугу. Пенсионер согласился и оплатил, ему пообещали вернуть средства за демонтаж оборудования. Однако, как выяснилось позже, с карты мужчины списалась большая сумма. Он лишился 653 тысяч рублей.

Накануне отдел полиции разыскал ту самую женщину, взявшую с пенсионера деньги. Ею оказалась 34-летняя екатеринбурженка, работающая индивидуальной предпринимательницей. При опросе она призналась в содеянном.

- При осмотре жилища женщины полицейские обнаружили и изъяли две печати, ежедневник, бланки договоров и 18 противопожарных систем, - добавили в УМВД.

На екатеринбурженку возбудили уголовное дело за кражу с банковского счета в особо крупном размере. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

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