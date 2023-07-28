Жильцы жалуются, что проживать в аварийном доме невозможно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Екатеринбурге, из которого не расселяют жильцов.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области А.Д. Надбитову доложить о предварительных результатах проводимой проверки, - рассказали в СК России.

Сообщается, что жильцы аварийного дома на улице Кольцово более четырех лет ждут расселения. По данным СМИ, администрация сможет расселить их только в 2025 году. При этом сейчас жильцы жалуются, что проживать в аварийном доме невозможно.

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