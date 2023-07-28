Синоптики объявили НМУ первой степени опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область накроет смог. О неблагоприятных метеорологических условиях предупредили синоптики.

- До 20 часов 2 августа на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре. - Объявляются НМУ первой степени опасности.

Ранее мы писали, что на Средний Урал надвигается долгожданная жара. По прогнозам синоптиков, последние дни июля в нашем регионе ожидаются очень теплыми и сухими: 29-31 июля ночью столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов, днем от +26 до +31 градуса.

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