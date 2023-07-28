В Пышме пожарные спасли человека из горящей квартиры

В тушении пожара были задействованы девять единиц техники и 25 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пышме на улице 40 лет Октября ночью 27 июля произошел серьезный пожар. Огонь охватил двухэтажный дом. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 21 человек, в том числе 12 детей. Еще один человек был спасен пожарными через оконный проем по трехколенной лестнице со второго этажа.

- В 23:02 поступило сообщение о пожаре. На площади 300 кв. м сгорели: кровля, лестничный марш подъезда, повреждено перекрытие муниципального двухэтажного жилого дома, сгорели квартиры, повреждены стены, потолочные перекрытия, домашнее имущество в квартирах, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

О пострадавших не сообщается. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники и 25 человек личного состава. В 00:49 пожарным удалось локализовать огонь. Через 17 минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 05:00.

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