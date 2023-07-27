В центре Екатеринбурга подросток на самокате пострадал в ДТП

Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 27 июля в Екатеринбурге произошло ДТП с участием подростков на электросамокате. Двое подростков ехали на одном самокате и, когда проезжали въезд на дворовую территорию на улице Ленина, не убедились в безопасности маневра. В результате, на них наехал 50-летний мужчина на Suzuki, когда поворачивал направо. Стаж его вождения - 23 года.

- Пострадала 14-летняя девочка, которая находилась на электросамокате за лицом управляющим СИМ, - сообщают в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Девочку доставили в больницу с различными травмами.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что Владимиру Васильеву, устроившему ДТП с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, заменили наказание на принудительные работы. Ранним утром 4 августа 2019 года вместе со своим другом он на большой скорости ехал по центру Екатеринбурга и врезался в машины, стоявшие на перекрестке. В итоге два человека, сидевшие в них, скончались на месте происшествия.

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