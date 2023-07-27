Родителей Киры забрали на допрос в Следственный комитет Екатеринбурга

Фото: социальные сети

Родителей пропавшей Киры отвезли на допрос в Следственный комитет Екатеринбурга. В делах, связанных с пропажей детей, это обязательная процедура.

Как сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург» на месте поисков Киры работают криминалисты СУ СКР по Свердловской области. Известно, что силовики проверяют камеры в подъездах соседних домов.

На месте пропажи работают криминалисты Фото: Олег ГАЛИМОВ

Также, камеры одного из дворов засняли девочку, похожую на Киру. По словам местных жителей, компанию детей видели около 22:00 вчерашнего дня.

Камеры одного из дворов засняли девочку, похожую на Киру Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напоминаем, восьмилетняя девочка пропала 26 июля в 10 утра на улице Латвийской. На момент пропажи девочка была одета в джинсы голубого цвета и розовую кофту с надписью. На ногах у Киры были надеты кроссовки с надписью темно-синего цвета. Сейчас ее поисками занимается полиция, криминалисты и волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «ЛизаАлерт».

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