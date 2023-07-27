Улица Тагилстроевская в Нижнем Тагиле сдана в эксплуатацию

Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле открыли дорогу на улице Тагилстроевская, начали ремонт там в начале апреля. На участке, протяженностью 1,6 километра, отремонтировали дорожное полотно, тротуары и примыкания, благоустроили газон, положили тактильную плитку и нанесли новую разметку.

- В рамках ремонта был исключен участок автодороги протяженностью 900 метров, который будет обновлен в следующем году после замены находящихся на нем старых тепловых сетей, - рассказал главный инженер ООО «УБТ-Сервис» Егор Исаков.

Ремонт улицы Тагилстроевская входит в план национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы на этой территории еще не завершены, позже там рядом с новой дорогой появится современное и уютное общественное пространство.

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