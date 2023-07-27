Следователи начали проверку по факту исчезновения девочки в Екатеринбурге

Ведомство организовало процессуальную проверку сообщения о безвестном исчезновении Киры Бензик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Екатеринбурга заинтересовался пропажей восьмилетней девочки. Ведомство организовало процессуальную проверку сообщения о безвестном исчезновении Киры Бензик.

- Принимаются меры к опросу родственников, знакомых и иных лиц, осуществляется осмотр места последнего пребывания девочки, истребована необходимая характеризующая информация в отношении ребенка и членов ее семьи, - сообщают в Следственном комитете Екатеринбурга.

В 10 утра 26 июля девочка ушла из дома на улице Латвийской и пропала. На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. На момент пропажи девочка была одета в джинсы голубого цвета и розовую кофту с надписью. На ногах у Киры были надеты кроссовки с надписью темно-синего цвета.

Сейчас поисками ребенка занимаются волонтеры и полицейские. Если вам известно, где может находиться девочка, сообщите об этом координатору поиска Максиму по номеру 89000484903. Также вы можете обратиться в полицию со всей имеющейся информацией, набрав 8 3433564206.

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