Свердловчанка подарила телефонным аферистам больше 800 тысяч рублей

Аферисты мучили уралочку больше недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Краснотурьинска, работающая на почте, стала жертвой телефонных мошенников. Свердловчанка пыталась защитить свои накопления, однако вместо этого отдала аферистам несколько сотен тысяч. Об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский».

20 июля в дежурную часть обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что ее обманули мошенники. Двумя неделями ранее ей позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что со счетов женщины пытаются списать деньги. После этого в мессенджере свердловчанке написала сотрудница банка. Она якобы пыталась помочь уралочке.

- Она сообщила, что для того, чтобы мошенники не воспользовались деньгами на счетах гражданки, нужно исчерпать кредитный потенциал, оформив кредит, - рассказали в полиции.

Тогда свердловчанка оформила займ на 400 тысяч рублей и перевела средства аферистам. Спустя три дня женщину снова потревожили мошенники. Они попросили уралочку «обезопасить» свои накопления в другом банке. Для этого ей нужно было оформить новый кредит. Женщина оформила кредит на 390 тысяч рублей и снова перевела деньги мошенникам.

- Еще через три дня обманщики вновь напомнили о себе и сообщили женщине, что ее кредиты погашены, но нужно теперь обезопасить деньги на счетах, - добавили в МВД.

На этот раз жительница Красноуфимска отправила 50 тысяч рублей. Когда женщина попыталась позвонить «сотрудникам банка», на ее звонки никто не отвечал. Тогда-то свердловчанка и поняла, что ее обманули. В общей сумме у нее выманили 840 тысяч рублей. Полиция Краснотурьинска возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас силовики ищут преступников.

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