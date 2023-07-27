Депутат Госдумы Иванов: уралец мобилизованный на СВО почти год не получал выплаты

Свердловчанин почти год не получал довольствие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Депутат Государственной думы Максим Иванов рассказал об уникальном случае. По его информации, жителю Невьянска, которого мобилизовали на специальную военную операцию почти год назад, ни разу не поступили выплаты.
- Признаться, сам удивился. На моей памяти были случаи, когда парням не платили 4-5 месяцев. Но чтобы почти год – такого никогда, - отмечает депутат.
Также Максим Иванов сообщил, что уже обратился с запросом в военную прокуратуру. С необычным случаем будут разбираться и дальше. На данный момент депутат Госдумы работает с еще 15 подобными делами.
Ранее, в ноябре 2022 года, семьи мобилизованных свердловчан жаловались на отсутствие выплат. К Максиму Иванову обратились больше 120 человек. Тогда депутат составил список тех, кто не получил выплату, и направил информацию в военно-следственные органы.
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