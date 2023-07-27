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НовостиОбщество27 июля 2023 13:20

Депутат Госдумы Иванов: уралец мобилизованный на СВО почти год не получал выплаты

Призванному на специальную военную операцию жителю Невьянска за год не начислили довольствие
Дарья ЧИПУРИНА
Свердловчанин почти год не получал довольствие

Свердловчанин почти год не получал довольствие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Государственной думы Максим Иванов рассказал об уникальном случае. По его информации, жителю Невьянска, которого мобилизовали на специальную военную операцию почти год назад, ни разу не поступили выплаты.

- Признаться, сам удивился. На моей памяти были случаи, когда парням не платили 4-5 месяцев. Но чтобы почти год – такого никогда, - отмечает депутат.

Также Максим Иванов сообщил, что уже обратился с запросом в военную прокуратуру. С необычным случаем будут разбираться и дальше. На данный момент депутат Госдумы работает с еще 15 подобными делами.

Ранее, в ноябре 2022 года, семьи мобилизованных свердловчан жаловались на отсутствие выплат. К Максиму Иванову обратились больше 120 человек. Тогда депутат составил список тех, кто не получил выплату, и направил информацию в военно-следственные органы.

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