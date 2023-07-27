В Октябрьском районе Екатеринбурга пропала 8-летняя девочка

Ребенок пропал в Октябрьском районе. Фото: «Прорыв»

В Екатеринбурге начались поиски пропавшей восьмилетней девочки. Ребенок пропал в Октябрьском районе. О местонахождении Киры Бензик неизвестно с 26 июля. Она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 110 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы русые, - рассказали волонтеры.

На момент пропажи девочка была одета в джинсы голубого цвета и розовую кофту с надписью. На ногах у Киры были обуты кроссовки с надписью темно-синего цвета.

- На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, - пояснили в УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас поисками ребенка занимаются волонтеры и отдел полиции №6 по Екатеринбургу. Если вам известно, где может находиться девочка, сообщите об этом координатору поиска Максиму по номеру 89000484903. Также вы можете обратиться в полицию со всей имеющейся информацией, набрав 8 3433564206.

Напомним, что накануне в Екатеринбурге нашли дважды пропавшего мальчика. Ребенок пропадал вечером 25 и 26 июля. Каждый раз мальчика обнаруживали живым и здоровым.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru