Президент России пригласил иностранных спортсменов в Екатеринбург

Владимир Путин позвал иностранных спортсменов в Екатеринбург Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России пригласил спортсменов из Африки поучаствовать в Международном фестивале университетского спорта, которая пройдет в Екатеринбурге. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

- Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в Международном фестивале университетского спорта в августе в российском городе Екатеринбурге на Урале, а также в «Играх будущего», которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани, - сообщил Владимир Путин.

Соревнования сочетают в себе динамические спортивные дисциплины и популярные видеоигры. Такой формат призван совместить в себе классический спорт и инновационный.

Напомним, что Универсиаду в 2023 году отменили. Ей на замену прейдет Международный фестиваль университетского спорта.

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