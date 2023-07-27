В Екатеринбурге из-за студентов УрФУ меняют четыре автобусных маршрута

Четыре автобусных маршрута скорректируют для студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2023 года реформа общественного транспорта в Екатеринбурге затронет городские автобусы. Это связано с заселением новых общежитий Уральского федерального университета в Новокольцовском районе, откуда молодежь будут доставлять в центральную часть Екатеринбурга до учебных корпусов.

- Нам необходимо организовать их доставку до учебных корпусов. Поэтому мы вносим изменения в четыре маршрута. Это 01, 44, 56 и 65, которые будут заходить в микрорайон Новокольцовский, будут останавливаться около построенных общежитий УрФУ, и доставлять студентов до Первомайской улицы, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] председатель комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга Игорь Ощепков.

Игорь Ощепков рассказал на радио "Комсомольская правда" о транспортной реформе Фото: Людмила ВАРАКИНА

Также мэрия Екатеринбурга сейчас рассматривает возможность доехать на электричке до станции «Лечебная», где будет дополнительно запущена «Ласточка», на которой можно доехать до станции «Первомайская» на пересечении улиц Восточная и Ленина.