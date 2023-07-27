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НовостиОбщество27 июля 2023 12:06

В Екатеринбурге из-за студентов УрФУ меняют четыре автобусных маршрута

Студентов до новых корпусов УрФУ будут доставлять четыре автобусных маршрута
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Четыре автобусных маршрута скорректируют для студентов

Четыре автобусных маршрута скорректируют для студентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2023 года реформа общественного транспорта в Екатеринбурге затронет городские автобусы. Это связано с заселением новых общежитий Уральского федерального университета в Новокольцовском районе, откуда молодежь будут доставлять в центральную часть Екатеринбурга до учебных корпусов.

- Нам необходимо организовать их доставку до учебных корпусов. Поэтому мы вносим изменения в четыре маршрута. Это 01, 44, 56 и 65, которые будут заходить в микрорайон Новокольцовский, будут останавливаться около построенных общежитий УрФУ, и доставлять студентов до Первомайской улицы, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] председатель комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга Игорь Ощепков.

Игорь Ощепков рассказал на радио "Комсомольская правда" о транспортной реформе

Игорь Ощепков рассказал на радио "Комсомольская правда" о транспортной реформе

Фото: Людмила ВАРАКИНА

Также мэрия Екатеринбурга сейчас рассматривает возможность доехать на электричке до станции «Лечебная», где будет дополнительно запущена «Ласточка», на которой можно доехать до станции «Первомайская» на пересечении улиц Восточная и Ленина.