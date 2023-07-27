На ЕКАД открыли движение до Большого Истока

Движение по участку «Семь Ключей — Большой Исток» запустили 27 июля. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге завершилось строительство участка на ЕКАД. На ремонтные работы выделили 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Движение по участку «Семь Ключей — Большой Исток» запустили 27 июля. Всего было отремонтировано 3,1 километра. Дорожники проложили еще одну двухполосную дорогу, которая идет параллельно уже существующей.

- По сути этот участок связывает в единую транспортную съему большинство логистических центров, находящихся в границах Екатеринбургской городской агломерации, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Для удобного доступа к СНТ изменили транспортную схему. Теперь безопаснее можно будет добраться к расположенным рядом с трассой садам и поселкам «Долинка», «Ласточка», «Солнечный» и «Семь Ключей». Помимо этого, был построен местный проезд с тротуаром и освещением.

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