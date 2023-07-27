Сотрудница роддома в Нижнем Тагиле подарила мошенникам миллион рублей

Аферисты вымаливали у женщины деньги и заставляли брать кредиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудница роддома отдала мошенникам крупную сумму, пытаясь заработать на инвестициях. 51-летняя женщина была уверена, что общается с брокерами. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В мае 2023 года с тагильчанкой по телефону связался молодой человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Женщина решила, что таким способом она может успешно подзаработать. Позже свердловчанка стала вносить крупные суммы на сайт.

- Аналитик компании по фамилии Березин постоянно демонстрировал, как растут в цене ее акции. В течение двух месяцев женщина оформила кредиты в различных банках, но, когда речь зашла о выводе денег, то ей объяснили, что в программе сбой и «Центральный Банк» не дает вывод денежных средств, - рассказали в полиции.

Это вызвало у женщины подозрения. В связи с этим она решила обратиться в полицию. Сейчас сотрудники МВД занимаются поисками мошенников, которые выманили у сотрудницы роддома один миллион.

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