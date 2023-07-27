В Сургуте благоустраивают новый сквер

В Сургуте обустроят сквер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте приступили к созданию нового сквера, который разместится на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. За создание сквера горожане проголосовали в 2022 году. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Сейчас на месте будущего сквера благоустраивают инженерные сети, прокладывают кабели для системы освещения, а также для установки системы видеонаблюдения.

До конца года в сквере уложат тротуарную плитку, частично будет выполнено озеленение. В 2024 году в сквере установят малые архитектурные формы, туалетные модули и амфитеатр.

Все работы в сквере завершат в сентябре 2024 года.