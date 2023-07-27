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НовостиОбщество27 июля 2023 9:25

В Екатеринбурге перекроют улицу Сортировочную

Проехать по ней нельзя будет до 30 октября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На перекрытом участке поведут работы по строительству ливневой канализации и хозяйственно-питьевого водопровода

На перекрытом участке поведут работы по строительству ливневой канализации и хозяйственно-питьевого водопровода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют улицу Сортировочную от дома № 20 по улице Таватуйской до улицы Пехотинцев. Проехать по ней нельзя будет с 3 августа по 30 октября.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в мэрии.

На перекрытом участке специалисты ООО «Брусника» поведут работы по строительству ливневой канализации и хозяйственно-питьевого водопровода.

Напомним, ранее мы писали, что в администрации города предупредили о перекрытии центральных улиц в День строителя.

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