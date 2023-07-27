В Югре за полгода создали 4 500 семей

В ХМАО растет рождаемость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе в первом полугодии браки заключили 4 500 пар, что на 0,5% больше, чем за этот же период годом ранее. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Чаще всего семью создают пары в возрасте от 18 до 29 лет. Также в период с января по июль в Югре родились девять тысяч малышей – это 4 777 мальчиков и 4 467 девочек.

Самые популярные имена среди мальчиков – Александр и Михаил, среди девочек – Виктория и София.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru