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НовостиПроисшествия27 июля 2023 8:46

Тагильские полицейские за три дня выявили 372 нарушения на дорогах

Полиция Нижнего Тагила подвела итоги облавы на дорожных нарушителей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Тагильчане массово нарушают ПДД

Тагильчане массово нарушают ПДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Нижнего Тагила подвели итоги акции «Безопасная дорога», которая прошла в городе и Горноуральском городском округе с 21 по 23 июля. Об этом пишет издание Тагил.Лайф.

За три дня сотрудники ГИБДД выявили 372 нарушения ПДД, из которых 14 оказались очень серьезными. Шесть водителей пришлось задержать, так как за руль они сели в нетрезвом состоянии. Еще три водителя управляли автомобилями, не имея на это водительских прав.

Два водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, хотя до этого уже привлекались к ответственности по этой причине. В их отношении возбудили уголовные дела.