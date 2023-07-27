Тагильские полицейские за три дня выявили 372 нарушения на дорогах

Тагильчане массово нарушают ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Нижнего Тагила подвели итоги акции «Безопасная дорога», которая прошла в городе и Горноуральском городском округе с 21 по 23 июля. Об этом пишет издание Тагил.Лайф.

За три дня сотрудники ГИБДД выявили 372 нарушения ПДД, из которых 14 оказались очень серьезными. Шесть водителей пришлось задержать, так как за руль они сели в нетрезвом состоянии. Еще три водителя управляли автомобилями, не имея на это водительских прав.

Два водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, хотя до этого уже привлекались к ответственности по этой причине. В их отношении возбудили уголовные дела.