Жители Каменска-Уральского за день подарили мошенникам 2,2 млн рублей

Уральцы отдают мошенникам собственные сбережения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всего за один день, 25 июля 2023 года, мошенники обманным путем смогли отобрать у жителей Каменска-Уральского 2 204 990 рублей. На уловку аферистов попались четыре доверчивых человека.

По данным портала KU66.RU, в полицию обратились двое рабочих заводов города, а также двое пенсионеров. Все они просят найти мошенников, вернуть деньги, после чего привлечь их к уголовной ответственности.

Так, 74-летний пенсионер лишился 135 тысяч рублей, которые перевел на «безопасный счет» по совету «сотрудника Центробанка». Чуть позже 66-летний слесарь-ремонтник с 18 по 25 июля проводил денежные операции на поддельном брокерском сайте, в результате горожанин лишился 315 тысяч рублей.

30-летний дорожный рабочий на сайте приобрел за 76 тысяч рублей автомобильный двигатель. Доставленный товар оказался неисправен, поэтому покупатель отправил его продавцу, но денег обратно так и не получил.

А еще 73-летняя пенсионерка вложила 1 678 990 рублей в акции, на которых хотела заработать, но лишилась денег.