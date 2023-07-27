Верхней Пышме могут присвоить звание «Города трудовой доблести»

Верхняя Пышма может получить почетный статус. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Верхняя Пышма может удостоиться звания «Город трудовой доблести». Заявка на присвоение статуса была приятна региональным правительством 27 июля. Ее направят на федеральный уровень. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Вместе с заявкой Верхней Пышмы на экспертизу в РАН будут отправлены заявки Серова, Ирбита и Первоуральска, по которым необходимые решения правительства и Законодательного собрания были приняты ранее, - рассказали в региональном правительстве.

Присвоить почетное звание может президент России. Статус получают города, которые принесли значительный вклад во времена Великой Отечественной войны. Выдвинуть свой город могут инициативные группы, глава муниципалитета или городская дума.

Напомним, ранее почетного статуса «Город трудовой доблести» были удостоены Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Екатеринбург.

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