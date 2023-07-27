В Нижнем Тагиле из-за отключения воды закроют детские сады

Для малышей откроют дежурные группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в период с 4 по 6 августа из-за отключения воды будут закрыты несколько детских садов в микрорайоне Гальянка. Речь идет о детсадах группы «Радость». На это время в дошкольных учреждениях №211 и №145 откроют дежурные группы. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Также не будут работать детские сады объединения «Детство», из-за чего дежурные группы будут работать в детсадах №32, 179 и 143.

Не будут работать с 4 по 6 августа и детские сады объединения «Гармония» - №1, №85, №101 и №182. Дежурные группы откроют в дошкольном учреждении №33. За дни непосещения родителям пересчитают плату.