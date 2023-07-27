В Свердловской области врачи спасли женщину, попавшую под поезд

Фото: департамент информполитики региона

Врачи-травматологи ЦГКБ №24 Екатеринбурга спасли 37-летнюю женщину, которую сбил тепловоз. Она споткнулась о ступеньку и упала на пути перед приближающимся поездом. В больницу ее доставили с открытым оскольчатым переломом верхней трети диафиза правой бедренной кости.

- Первая помощь была оказана вовремя, прогноз благоприятный, - рассказал травматолог-ортопед ЦГКБ №24 Иван Цыбулько. - Второй этап оперативного лечения проведем после заживления раны - только после этого наступит окончательная стабилизация перелома.

Сейчас женщина находится в стационаре под наблюдением врачей. Ее жизни ничего не угрожает.

- Большое спасибо врачам и всему медперсоналу за оказанную помощь, - поблагодарила медиков пациентка. - Надеюсь, что совсем скоро поправлюсь и вернусь домой.

Медики отмечают, что это не единичный случай травматизма на железной дороге за последнее время. Сейчас в травматологическом отделении больницы находится еще один пациент, попавший под тепловоз.

- Я обращаюсь к горожанам с огромной человеческой просьбой: неукоснительно соблюдайте правила безопасности на железной дороге, - подчеркнул главный врач ЦГКБ №24 Алексей Малинкин.

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